Рассказ о слоне для учащегося 2 класса

Английский язык
Рассказ о слоне для учащегося 2 класса
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Автор: Гость
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Гость:
Жил был слон и ел он корм и овощи
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