Помогите пожайлуста.спасибо.
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Помогите пожайлуста.спасибо.
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Two два home дом sun солнце three o O`clock три часа hearts черви spiders пауки pie пирог TV телевизор witch ведьма
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