Словообразовательный анализ слова "лебедь"?
Русский язык
Словообразовательный анализ слова "лебедь"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЕБ-КОРЕНЬ,ЕДЬ-СУФФИКС, НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ
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