Из двух городов навстречу друг другу идут два поезда: один со скоростью 55 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между поездами за час до встречи?

Математика

Из двух городов навстречу друг другу идут два поезда: один со скоростью 55 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между поездами за час до встречи?

Автор: Гость