Из двух городов навстречу друг другу идут два поезда: один со скоростью 55 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между поездами за час до встречи?
Математика
Из двух городов навстречу друг другу идут два поезда: один со скоростью 55 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между поездами за час до встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55км/ч*1час=55км65км/ч*1час=65км65км+55км=120км - расстояние за час до встречи!
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