Какой этап в жизни человека совпадает с периодом зрелости

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Период зрелости по возрасту (40-45 — 55—60 лет) и по состоянию духа человека был назван древними греками порой акмэ, что означало вершину, высшую степень чего-нибудь, момент наибольшего расцвета человеческой личности, тождественности себе. Отечественный психолог Н.Н. Рыбников (1928) предложил обозначить термином акмеология специальный раздел возрастной психологии — о периоде расцвета всех жизненных сил человека, изучающей зрелую личность.