Какой этап в жизни человека совпадает с периодом зрелости

Биология
Какой этап в жизни человека совпадает с периодом зрелости
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период зрелости по возрасту (40-45 — 55—60 лет) и по состоянию духа человека был назван древними греками порой акмэ, что означало вершину, высшую степень чего-нибудь, момент наибольшего расцвета человеческой личности, тождественности себе. Отечественный психолог Н.Н. Рыбников (1928) предложил обозначить термином акмеология специальный раздел возрастной психологии — о периоде расцвета всех жизненных сил человека, изучающей зрелую личность.
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