ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ УГЛИЧ
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ УГЛИЧ
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В Золотое кольцо входят восемь основных городов Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
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