ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ УГЛИЧ

Окружающий мир
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ УГЛИЧ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В Золотое кольцо входят восемь основных городов Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести предложения с хвостиком на англ. Срочно. 1) она помогает маме каждый день, правда же? 2)она может играть в футбол, правда же? 3)м...
Ответить
Математика
Помагите решить задачу Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три ча??а в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h....
Ответить
Физика
Как докозать что движение шара по желобу равноускоренное
Ответить
Русский язык
На какой вопрос отвечает глагол будет?
Ответить
Физика
Идеальной теплотой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7200кдж энергии и отдает хрлодильнику 6400кдж .найти КПД двигателя
Ответить