Как докозать что движение шара по желобу равноускоренное

Физика
Как докозать что движение шара по желобу равноускоренное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измерить пути пройденные телом за любые равные промежутки времени без начальной скорости если  S1: S2 : S3......= 1 :   3   : 5 ..... значит движение равноускоренное
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