Как докозать что движение шара по желобу равноускоренное
Физика
Как докозать что движение шара по желобу равноускоренное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измерить пути пройденные телом за любые равные промежутки времени без начальной скорости если S1: S2 : S3......= 1 : 3 : 5 ..... значит движение равноускоренное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Идеальной теплотой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7200кдж энергии и отдает хрлодильнику 6400кдж .найти КПД двигателя
Математика