На какой вопрос отвечает глагол будет?

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На какой вопрос отвечает глагол будет?
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Автор: Гость
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Гость:
Что сделать? что делать?
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