На какой вопрос отвечает глагол будет?
Русский язык
На какой вопрос отвечает глагол будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сделать? что делать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Идеальной теплотой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7200кдж энергии и отдает хрлодильнику 6400кдж .найти КПД двигателя
Математика
Русский язык
Из предложений можно выделить словосочетание с помощью вопросов Прочитай предло??ения Спиши Найди и выпиши словосочетания. Возле школы посадили гол...