Идеальной теплотой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7200кдж энергии и отдает хрлодильнику 6400кдж .найти КПД двигателя
Физика
Идеальной теплотой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7200кдж энергии и отдает хрлодильнику 6400кдж .найти КПД двигателя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Q1=7.2 МДж Q2=6,4 МДж КПД- ? КПД=(Q1-Q2)*100%/Q1=0,8*100%/7,2=11,11%
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