Помагите решить задачу Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три ча??а в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h.Сколько км будет между двумя транспортными средствами через 4 часа после отправле...
Математика
Помагите решить задачу Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три ча??а в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h.Сколько км будет между двумя транспортными средствами через 4 часа после отправления автобуса из города? Как долго автомобиль будет достигать автобус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 4 часа автобус проедет 80*4=320 км. машина за 1 час (4-3) проедет 95 км, значит расстояние между ними будет 320-95=225. 95-80=15км/ч. 240/15=16ч. машина догонит автобус через 16 часов
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