Помагите решить задачу Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три ча??а в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h.Сколько км будет между двумя транспортными средствами через 4 часа после отправле...

Математика

Помагите решить задачу Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три ча??а в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h.Сколько км будет между двумя транспортными средствами через 4 часа после отправления автобуса из города? Как долго автомобиль будет достигать автобус?

Автор: Гость