Перевести предложения с хвостиком на англ. Срочно. 1) она помогает маме каждый день, правда же? 2)она может играть в футбол, правда же? 3)моя сестра красивая девочка, не правда же? 4)он не пишет сейчас так же.

Английский язык

Перевести предложения с хвостиком на англ. Срочно. 1) она помогает маме каждый день, правда же? 2)она может играть в футбол, правда же? 3)моя сестра красивая девочка, не правда же? 4)он не пишет сейчас так же.

Автор: Гость