Перевести предложения с хвостиком на англ. Срочно. 1) она помогает маме каждый день, правда же? 2)она может играть в футбол, правда же? 3)моя сестра красивая девочка, не правда же? 4)он не пишет сейчас так же.
Английский язык
Перевести предложения с хвостиком на англ. Срочно. 1) она помогает маме каждый день, правда же? 2)она может играть в футбол, правда же? 3)моя сестра красивая девочка, не правда же? 4)он не пишет сейчас так же.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1She helps her mother every day, doesn`t she? 2 She can play football, can`t she? 3 My sister is a pretty girl, isn`t she? 4 He is not writing now, is he?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите решить задачу Автобус выехал от города со скоростью 80 км / h.Через три ча??а в том же направлении выехала машина на скорости 95 км / h....
Русский язык
Физика
Идеальной теплотой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7200кдж энергии и отдает хрлодильнику 6400кдж .найти КПД двигателя