Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его
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Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так красиво вокруг! Природа с каждым днем все расцветает. Сегодня такой замечательный весенний денек, иду по улице, вокруг свежая трава, так жарко, такое теплое солнце. Слышиться звонкая капель и первые птицы поют свои песни, которых нам так не хватало. Повсюду запах свежих цветов, как же мы долго ждали весну.
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