Весенний денек,веселый ручей,ранние цветы звонкая капель,первые птицы, теплое солнце,свежая трава.Составь с этими словами текст и озоглавь его

Гость: Гость:

Так красиво вокруг! Природа с каждым днем все расцветает. Сегодня такой замечательный весенний денек, иду по улице, вокруг свежая трава, так жарко, такое теплое солнце. Слышиться звонкая капель и первые птицы поют свои песни, которых нам так не хватало. Повсюду запах свежих цветов, как же мы долго ждали весну.