Помогите мне в день Рождение!!!!! Если кто знает хорошо английский Найдите меня в вк и помооите мне сделать его если что Я Катя Кулакова Сургут. На Аве Пони
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Помогите мне в день Рождение!!!!! Если кто знает хорошо английский Найдите меня в вк и помооите мне сделать его если что Я Катя Кулакова Сургут. На Аве Пони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)figs,plums 3)cows,goats 4)two 5)four Удачи
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