Помогите раскрыть скобку (5х – 3)2

Алгебра
Помогите раскрыть скобку (5х – 3)2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(5x-3)2=10x-6 вот и все
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