Помогите расставить коэффициенты , указать тип химической реакции : KOH + H2SO4 -gt; K2SO4 + H2O CO + O2 -gt; CO2 Fe + H2O -gt; Fe3O4 + H2 KNO3 -gt; KNO2+ O2 Li + N2 -gt; Li3N All(OH)3 + HCl -gt; AlCl2 + H2O FeCl3 + ...

Химия
Помогите расставить коэффициенты , указать тип химической реакции : KOH + H2SO4 -gt; K2SO4 + H2O CO + O2 -gt; CO2 Fe + H2O -gt; Fe3O4 + H2 KNO3 -gt; KNO2+ O2 Li + N2 -gt; Li3N All(OH)3 + HCl -gt; AlCl2 + H2O FeCl3 + Zn -gt; ZnCl2 + Fe
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O  реакция обмена  2CO+O2=2CO2  горения 4Fe + 5H20 = Fe2O3+2FeO + 5H2 Тип реакции двойная замена 2KNO3 = 2KNO2 + O2  Разложение 3Zn + 2FeCl3 = 3ZnCl2 + 2Fe замещение  3HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + 3H2O  Двойная замена 6Li+N2=2Li3N  горения
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