Помогите разделить и умножить дроби (рисунок прилагается)

Алгебра
Помогите разделить и умножить дроби (рисунок прилагается)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сокращение в основном :  5b/a-x*a*x/10b => 5b*1/a-x*a*x/5b*2 =>1/a-x*a*x/2=>ax/2(a-x) 2) 2x^2/a-b            ------------   =     6x^2/a-b (2x^2/a-b)(a-b/6x^2)=>(1/a-b)(a-b/3)=>(1/1)(1/3)=>1/3 3)xy+y^2/a+b    ---------------  =    x^2-y^2/a+b (xy+y^2/a+b)(a+b/x^2-y^2)=>(xy+y^2/1)(1/x^2+y^2)=>y(x+y)/(x+y)(x-y)=>y/x-y
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