Помогите разгадать кроссворд в Past simple

Английский язык
Помогите разгадать кроссворд в Past simple
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Автор: Гость
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Гость:
1 put 2 brought 5 made 6 thought 9 ran 10 laid 3 got 4 bought 7 had 8 sat
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