Помогите ребята!Пожалуйста! (x²-1)(x²+1)-4(x²-11)=0 Я сам кое что сделал. Так как (x²-1)(x²+1)=x⁴-1² (это разность квадратов) У нас получается вот это уравнение x⁴-1²-4(x²-11)=0 Далее раскрываем скобки x⁴-1²-4x²+44=0 Это ...
Математика
Помогите ребята!Пожалуйста! (x²-1)(x²+1)-4(x²-11)=0 Я сам кое что сделал. Так как (x²-1)(x²+1)=x⁴-1² (это разность квадратов) У нас получается вот это уравнение x⁴-1²-4(x²-11)=0 Далее раскрываем скобки x⁴-1²-4x²+44=0 Это ведь биквадратное уравнение?Делаем замену переменой x²=t Получаем: t²-1²-4t+44=0 Окей.Теперь возможно я делаю глупость и так нельзя= -1²+44=43 то есть получаем t²-4t+43=0 это уже обычное квадратное уравнение Ищу дискриминант= D=4²-4*1*43=16-172=-156 Дискриминант ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ!То есть корней нету. Я должен записать что корней нету?ИЛИ ВСЕ МОЕ РЕШЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО?(тогда обьясните пожалуйста подробно.Спасибо вам!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корней здесь действительно нет, но в оконцовке должно получиться не +43, а +45, т.е. t2-4t+45=0, хоть и особой роли это не играет.
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