Помогите реши задачу в види уравнения разность двух чисел 156 одно из чисел 127 найди сумму этих чисел
Математика
Помогите реши задачу в види уравнения разность двух чисел 156 одно из чисел 127 найди сумму этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
127+156=283 283 - это второе число 127+283=410 - это их сумма Ответ:410
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