Помогите реши задачу в види уравнения разность двух чисел 156 одно из чисел 127 найди сумму этих чисел

Математика

Помогите реши задачу в види уравнения разность двух чисел 156 одно из чисел 127 найди сумму этих чисел

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