В трудовом лагере 164 человека.4 одинаковых отруда отправились на уборку свёклы ,а остальные 76 человек - на уборку моркови. Сколько человек в одном отряде? Помогите скорее

Математика

В трудовом лагере 164 человека.4 одинаковых отруда отправились на уборку свёклы ,а остальные 76 человек - на уборку моркови. Сколько человек в одном отряде? Помогите скорее

Автор: Гость