В трудовом лагере 164 человека.4 одинаковых отруда отправились на уборку свёклы ,а остальные 76 человек - на уборку моркови. Сколько человек в одном отряде? Помогите скорее
Математика
В трудовом лагере 164 человека.4 одинаковых отруда отправились на уборку свёклы ,а остальные 76 человек - на уборку моркови. Сколько человек в одном отряде? Помогите скорее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)164-76=88- человек на уборку моркови 2)88/4=22- человека в отряде ответ: 22человека
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