Из представленного ниже списка выпишите в строку ответа природные явления
Окружающий мир
Из представленного ниже списка выпишите в строку ответа природные явления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молния ,дождь,радуга,шторм.
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