За 2 подушки заплатили 100 гри. сколько нужно заплатить за 3 одеяла если каждое из ни?? в 2 раза дороже подушки
Математика
За 2 подушки заплатили 100 гри. сколько нужно заплатить за 3 одеяла если каждое из ни?? в 2 раза дороже подушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определим стоимость 1 подушки: 100/2=50гри. Одно одеяло стоит: 50*2=100гри. Стоимость трёх одеял: 3*100=300гри.
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