За 2 подушки заплатили 100 гри. сколько нужно заплатить за 3 одеяла если каждое из ни?? в 2 раза дороже подушки

Математика

За 2 подушки заплатили 100 гри. сколько нужно заплатить за 3 одеяла если каждое из ни?? в 2 раза дороже подушки

Автор: Гость