Найди и подчеркни главные члены нераспространенных предложений Доктору айболиту пришла лошадь. лошадь плакала. Доктор дал ей глазные капли и выписал очки. Лошадь лепила глаз и носила очки. Ура! Лошадь выздоровела

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Найди и подчеркни главные члены нераспространенных предложений Доктору айболиту пришла лошадь. лошадь плакала. Доктор дал ей глазные капли и выписал очки. Лошадь лепила глаз и носила очки. Ура! Лошадь выздоровела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадь плакала. т.к  здесь нет распространённых членов предложений, то лошадь будет существительным , а плакала- глаголом.
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