Какое из записанных ниже чисел на одну сотню меньше, чем число 4868? 1) 3868 2) 4768 3) 4858 4) 4968

Математика

Какое из записанных ниже чисел на одну сотню меньше, чем число 4868? 1) 3868 2) 4768 3) 4858 4) 4968

Автор: Гость