Какое из записанных ниже чисел на одну сотню меньше, чем число 4868? 1) 3868 2) 4768 3) 4858 4) 4968
Математика
Какое из записанных ниже чисел на одну сотню меньше, чем число 4868? 1) 3868 2) 4768 3) 4858 4) 4968
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)4768 Dhcenwdnwehdnwehdwyrhcyrshcyhcuhduc
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