Какое из записанных ниже чисел на одну сотню меньше, чем число 4868? 1) 3868 2) 4768 3) 4858 4) 4968

Математика
Какое из записанных ниже чисел на одну сотню меньше, чем число 4868? 1) 3868 2) 4768 3) 4858 4) 4968
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Гость:
2)4768 Dhcenwdnwehdnwehdwyrhcyrshcyhcuhduc
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