Прямоугольник участок земли расделён на два одинаковых учвстка квадратной формы. Периметр всего участка равкн 54 м. Вычисли периметр каждого квадрата.
Математика
Прямоугольник участок земли расделён на два одинаковых учвстка квадратной формы. Периметр всего участка равкн 54 м. Вычисли периметр каждого квадрата.
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Гость:
Я знаю ответ я в школя за это 5 получил
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