Прямоугольник участок земли расделён на два одинаковых учвстка квадратной формы. Периметр всего участка равкн 54 м. Вычисли периметр каждого квадрата.

Математика
Прямоугольник участок земли расделён на два одинаковых учвстка квадратной формы. Периметр всего участка равкн 54 м. Вычисли периметр каждого квадрата.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю ответ я в школя за это 5 получил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Краткий пересказ сказки "у страха глаза велеки"
Ответить
Математика
Результат войны Рима с Египтом)))ПОМОГИТЕ ПЛИЗ)
Ответить
Математика
С аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два самолета. Скорость одного самолета-1000 км/ч,скорость другого-в два раза меньш...
Ответить
Русский язык
Продолжи предложение чайник кипел уже давно он сердито фыркал,... ,..., ...,
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор числительного слова семьдесят
Ответить