С аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два самолета. Скорость одного самолета-1000 км/ч,скорость другого-в два раза меньше.Через какое время самолеты будут находиться на расстоянии 6000 км друг от друга?
Математика
С аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два самолета. Скорость одного самолета-1000 км/ч,скорость другого-в два раза меньше.Через какое время самолеты будут находиться на расстоянии 6000 км друг от друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=V*t Поскольку самолётов 2, запишем скорость в виде суммы, т.е. S=(v1+V2)*t, V2=V1/2, подставим: 6000=(1000+500)*t 6000=1500*t t=6000/1500 t=4 Ответ: через 4 часа
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