С аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два самолета. Скорость одного самолета-1000 км/ч,скорость другого-в два раза меньше.Через какое время самолеты будут находиться на расстоянии 6000 км друг от друга?

Математика

С аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два самолета. Скорость одного самолета-1000 км/ч,скорость другого-в два раза меньше.Через какое время самолеты будут находиться на расстоянии 6000 км друг от друга?

Автор: Гость