В равностороннем треугольнике ABC проведена медиана AD. Найдите углы треугольника ABD

Математика
В равностороннем треугольнике ABC проведена медиана AD. Найдите углы треугольника ABD
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в равностороннем треугольнике медианы являются высотой и биссектриссой. 2)в равностороннем треугольнике все углы равны 60° так как сумма всех углов ▲ равна 180°. 3)отсюда получается треугольник АВД прямоугольный так как ВД и высота тоже. 4)тогда
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