В равностороннем треугольнике ABC проведена медиана AD. Найдите углы треугольника ABD

Гость: Гость:

1)в равностороннем треугольнике медианы являются высотой и биссектриссой. 2)в равностороннем треугольнике все углы равны 60° так как сумма всех углов ▲ равна 180°. 3)отсюда получается треугольник АВД прямоугольный так как ВД и высота тоже. 4)тогда