Номер 369 в столбик пожалуйста

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Привет!!!Я помогу тебе сделать это решение,но потом можешь мою сделать самым лучшим ответом.Спасибо!!! И так сначала решаем скобки! В скобках есть деление,значит начнём с него: 363608/302=1204 Час минусуем с нашего числа(1204) 1009 1204-1009=195 Теперь осталось умножить 43 на полученное число в скобках тоесть на 195: 32*195=8385 Осталось теперь самое последнее решение: 83850-900654=- 892269!! ________________________________________________________ 2 решение) (2304+39096/54)*20400 Решаем во первых скобки: Деление: 39096/54=724! Теперь 724 + 2304=3028 И последнее 3028 умножаем на данное число: 3028 * 20400=61771200