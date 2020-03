Write the past simple of the verbs. 1 walk 2 Live 3 cry 4 visit 5 stop 6 study 7 play 8 try 9 drop 10 wash

Английский язык

Автор: Гость