Сочинение моя собака.50 баллов.Не шутка. Параметры пса. Мальчик,черный цвет,на гр??ди белая полоска,любит играть,знает все команды,Рыжие лапки и щечки,4 года 18 апреля.

Гость: Гость:

У меня живёт пёс.Его зовут Дейл.Он чёрного цвета,с белой полоской на груди,рыжими лапками и щёчками.Пёсик очень любит играть, особенно в мячик.Барбос знает все команды,его любимая -лежать.Нашему пёсику уже 4 года , он родился 18 апреля.