Смелость-мужиство у Костылина из кавказкого пленика ????? Прошу бысрее!!! Умоляю
Литература
Смелость-мужиство у Костылина из кавказкого пленика ????? Прошу бысрее!!! Умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Смирный» Выносливость, мужество «Попрыгивает с камушка наИ Чем мне понравился рассказ Конь с розовой гривой?" (Должно быть 2 отдельных сочинения!)» Отношение татар к пленникам «Джигит» «Смирный» Выносливость, мужество, Верность, преданность
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