Составить предложения со словами к норе речушка привела
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Составить предложения со словами к норе речушка привела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К норе речушка привела и я пошёл туда ! К норе речушка привела , красивая и сказочная была !
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