На Первом тракторе работали 60 часов на втором 55 часов на втором тракторе израсход??вали на 35 литров меньше горючего чем на Первом Сколько литров горючего израсходует на каждом тракторе при одинаковой норме расхода горючего в...
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На Первом тракторе работали 60 часов на втором 55 часов на втором тракторе израсход??вали на 35 литров меньше горючего чем на Первом Сколько литров горючего израсходует на каждом тракторе при одинаковой норме расхода горючего в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 - 55 = 5 (ч) - на столько больше работали на первом тракторе. 35 : 5 = 7 (л/ч) - расход горючего. 60 * 7 = 420 (л) - горючего израсходовали на первом тракторе. 55 * 7 = 385 (л) - горючего израсходовали на втором тракторе. Ответ 420 л - расход горючего на первом тракторе; 385 л - расход горючего на втором тракторе.
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