На Первом тракторе работали 60 часов на втором 55 часов на втором тракторе израсход??вали на 35 литров меньше горючего чем на Первом Сколько литров горючего израсходует на каждом тракторе при одинаковой норме расхода горючего в...

Математика

На Первом тракторе работали 60 часов на втором 55 часов на втором тракторе израсход??вали на 35 литров меньше горючего чем на Первом Сколько литров горючего израсходует на каждом тракторе при одинаковой норме расхода горючего в час

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