У Олега 5 инструментов, у Игоря 4, а у Глеба столько, сколько у Олега и Игоря вместе
Математика
У Олега 5 инструментов, у Игоря 4, а у Глеба столько, сколько у Олега и Игоря вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олег.-5 инстр игорь.-4 инстр олег.-? 1)5+4=9 инстр ответ : у олега 9 инструментов
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