У Олега 5 инструментов, у Игоря 4, а у Глеба столько, сколько у Олега и Игоря вместе

Математика

У Олега 5 инструментов, у Игоря 4, а у Глеба столько, сколько у Олега и Игоря вместе

Автор: Гость