Отгадай загадки.запиши отгадки Над землей трава под землей бордовая голова
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Отгадай загадки.запиши отгадки Над землей трава под землей бордовая голова
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Над землей трава, Под землей бордовая голова. Ответ: СВЕКЛА
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