15. Саша, Миша, Костя и Игорь вырастили урожай и каждый вид овощей упаковали по разн??м ящикам. тыква-6кг репа-7кг кабачки 5кг капуста-3кг баклажаны-1кг лук-2кг морковь-4кг Чтобы перевезти весь урожай в погреб, они разложили ...

Математика

15. Саша, Миша, Костя и Игорь вырастили урожай и каждый вид овощей упаковали по разн??м ящикам. тыква-6кг репа-7кг кабачки 5кг капуста-3кг баклажаны-1кг лук-2кг морковь-4кг Чтобы перевезти весь урожай в погреб, они разложили ящики на 4 тележки так, что у каждого мальчика в тележке оказался урожай одинаковой массой. Отметьте, ящик с каким видом овощей ещё положит в тележку Саша, если в ней уже лежит ящик с капустой. A) кабачки B) лук C) морковь D) тыкву

Автор: Гость