Составь новые слова из вторых слогов каждого слова. окно,рога лисица,юла корова,ваза
Русский язык
Составь новые слова из вторых слогов каждого слова. окно,рога лисица,юла корова,ваза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окно- нога; рога- галоп; лисица- ситец; юла- ладонь; корова- росток; ваза- заезд.
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