Морфологический разбор слова "не увлекаться желанием³"
Русский язык
Морфологический разбор слова "не увлекаться желанием³"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Желанием (чем?) -сущ. 2. Н.ф.- желание. 3. Пост.призн: нариц. Неодуш. Ср.р. 2-скл. 4. Непост.призн: ед.ч. П.п. Всё!
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