Помогите решить 1 вариант

Гость: Гость:

1 y=-1/3*x³+1/2*x²+1 y`=-x²+x -x(x-1)=0 x=0 x=1 _ + _ ----------------(0)-----------------(1)------------------ убыв возр убыв 2 y=1/3*x³+1/2*x²-2x-1/3 y`=x²+x-2 x²+x-2=0 x1+x2=-1 U x1*x2=-2⇒x1=-2∈[-2;2] U x2=1∈[-2;2] y(-2)=-8/3+2+4-1/3=3 наиб y(1)=1/3+1/2-2-1/3=-1,5 наим y(2)=8/3+2-4-1/3=1/3 3 a)y=x³+3x² y`=3x²+6x y``=6x+6 6x+6=0 x=-1 _ + -----------------------(-1)---------------------- выпук вверх вогн вниз у(-1)=-1+3=2 Точка перегиба (-1;2) b)y=1/3*x³-4x y`=x²-4 y``=2x 2x=0 x=0 _ + -----------------------(0)---------------------- выпук вверх вогн вниз у(0)=0 Точка перегиба (0;0) 4 v=s`=-1/2*t²+t+1/2=0 t²-2t-1=0 D=4+4=8 t1=(2-2√2)/2=1-√2 U t2=1+√2 _ + _ ----------------(1-√2)---------------------(1+√2)--------------- max vmax=-(1+√2)²+(1+√2)+1/2=-1-2-2√2+1+√2+0,5=-√2-2,5