Помогите решить 14 вариант
Математика
Помогите решить 14 вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((14,068 + 15,78): (1,875 + 0,175)):((0,325+0,195)•4)= 1)14,068+15,78=29,848 2)1,875+0,175=2,05 3)0,325+0,195=0,52 4)0,52•4=2,08 5)29,848:2,05=14,56 6)14,56:2,08=7
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