Помогите решить 2 задание

Математика
Помогите решить 2 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6х-5/6=2.1/4-1. 3/8 5/6х-5/6=7/8 5/6х=7/8+5/6 5/6х=41/24 х=41/24÷5/6 х=2.1/20 Ответ: 2целых 1/20
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