Помогите решить : 7-8х=-15-4х
Алгебра
Помогите решить : 7-8х=-15-4х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8х+4х=-15-7 -4х=-22 ×=22 4 х=11 2
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