Прочитай текст выпиши имена существительные во множественном числе определи пад??ж . Мы с дождями все не перестаем оплакивать минувшее лето . Все вспоминаем как раскрылось оно белым деревом и нарциссом прошло через вишни и тюль...

Русский язык

Прочитай текст выпиши имена существительные во множественном числе определи пад??ж . Мы с дождями все не перестаем оплакивать минувшее лето . Все вспоминаем как раскрылось оно белым деревом и нарциссом прошло через вишни и тюльпаны миновало сирень расщедрилось пионами глянуло душистыми длилиями перешло к многоцветным розам. Наконец прощальной силой пронзило осеннюю оболочку мечами гладиолусов дало черед цветам осени - флоксам ,георгинам астрам.

Автор: Гость