Помогите решить алгебру !
Алгебра
Помогите решить алгебру !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-50р+175р(25•7)=225руб В-0+170(85•2)+45(9•5)= 215р С-40+110(15мин)+ 60(6•10)=210руб Ответ:С- 210рублей
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