Помогите решить это пожалуйста
Алгебра
Помогите решить это пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
12 будет так как оно ближе к трем
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