Помогите решить эту задачу:было в ящике 32 кг печенья привезли на 56 кг больше , чем было осталось ? Сколько осталось кг печенье в ящике?
Математика
Помогите решить эту задачу:было в ящике 32 кг печенья привезли на 56 кг больше , чем было осталось ? Сколько осталось кг печенье в ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 кг осталось так как 56+32+32 будет 120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке O. Биссектрисы углов OAD и CBO пересекаются в точке K. Найти величину угла AKB, если OCKD - пар...