Помогите решить эту задачу:было в ящике 32 кг печенья привезли на 56 кг больше , чем было осталось ? Сколько осталось кг печенье в ящике?

Математика

Помогите решить эту задачу:было в ящике 32 кг печенья привезли на 56 кг больше , чем было осталось ? Сколько осталось кг печенье в ящике?

Автор: Гость