Помогите решить,каждое действие в столбик. 972-(735:5*4-289)+340:85*78=
Математика
Помогите решить,каждое действие в столбик. 972-(735:5*4-289)+340:85*78=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю как делать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Автомашина шла 3ч со скоростью 53,5 км/ч, 2ч со скоростью 62,3 км/ч и 4ч со скоростью 48,2 км/ч.Найдите среднюю скорость движения автомаашины на...
Физика
Масса тела 3.8 кг, найти массу тела при ударе, если его бросили без начальной скорос??и с высоты 1 м
История
В пропаганде идей просвещения и образования среди населения Казахстана в начале ??Х в велика заслуга?
Другие предметы
Математика