Помогите решить лагорифм log6(x+3)≥log6 10-log6 2
Математика
Помогите решить лагорифм log6(x+3)≥log6 10-log6 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно писать ЛОГАРИФМ. log₆(x+3)>=log₆10 - log₆2 заменяем разность на логарифм частного. log₆(x+3)>=log₆(10/2) log₆(x+3)>=log₆5 x+3>=5 и х+3>0 это система неравенств. x≥2;x>-3. Ответ; х∈[2;+∞).
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