В треугольнике abc угол a=90 градусов угол c = 15 градусов. на стороне ac отмечена точка d так, что угол dbc =15 градусам. докажите, что bd =2 ab
Геометрия
В треугольнике abc угол a=90 градусов угол c = 15 градусов. на стороне ac отмечена точка d так, что угол dbc =15 градусам. докажите, что bd =2 ab
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из ∆bdc угол d = 180-15-15=150° Значит угол adb = 180-150=30°.Поэтому в ∆abd bd=ab\sin(adb)=ab\0,5=2ab ч.т.д.
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