В треугольнике abc угол a=90 градусов угол c = 15 градусов. на стороне ac отмечена точка d так, что угол dbc =15 градусам. докажите, что bd =2 ab

Геометрия
В треугольнике abc угол a=90 градусов угол c = 15 градусов. на стороне ac отмечена точка d так, что угол dbc =15 градусам. докажите, что bd =2 ab
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из ∆bdc угол d = 180-15-15=150° Значит угол adb = 180-150=30°.Поэтому в ∆abd bd=ab\sin(adb)=ab\0,5=2ab ч.т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
432240÷60×29 в столбик
Ответить
Математика
Решите уравнение ( 1 целая 2 седьмым у - одна вторая):2,5=5,2
Ответить
Русский язык
В ........... день садоводы собирали .... урожай вставьте слова.
Ответить
Математика
Ребята, пожалуйста, помогите решить задачу! Из двух городов, расстояние между которыми 260 километров, одновременно в одном направлении отправились...
Ответить
Английский язык
Fill in the blanks using the Passive Voice forms from the box. a) is invited b) is celebrated c)is called d)was built e)was invented f)...
Ответить