В треугольнике abc угол a=90 градусов угол c = 15 градусов. на стороне ac отмечена точка d так, что угол dbc =15 градусам. докажите, что bd =2 ab

Геометрия

В треугольнике abc угол a=90 градусов угол c = 15 градусов. на стороне ac отмечена точка d так, что угол dbc =15 градусам. докажите, что bd =2 ab

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