В ........... день садоводы собирали .... урожай вставьте слова.

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В ........... день садоводы собирали .... урожай вставьте слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В осенний день садоводы собирали спелый урожай
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