В ........... день садоводы собирали .... урожай вставьте слова.
Русский язык
В ........... день садоводы собирали .... урожай вставьте слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В осенний день садоводы собирали спелый урожай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята, пожалуйста, помогите решить задачу! Из двух городов, расстояние между которыми 260 километров, одновременно в одном направлении отправились...
Английский язык
Fill in the blanks using the Passive Voice forms from the box. a) is invited b) is celebrated c)is called d)was built e)was invented f)...
Математика